Vince Max Verstappen, domina la Red Bull. Il Gp del Giappone 2024 riporta l’ordine prestabilito in Formula 1. Sergio Perez completa la doppietta. La Ferrari però può sorridere: sul circuito di Suzuka dimostra di essere la seconda forza della stagione, rimedia a una qualifica non brillante e piazza Carlos Sainz sul podio davanti a Charles Leclerc. Il monegasco in particolare è stato autore di una grande gara, rimontando dalla ottava posizione grazie a una sola sosta. Alle spalle delle rosse, quinto posto per la McLaren di Lando Norris, seguito dalla Aston Martin di Fernando Alonso, dalla Mercedes dei George Russell e dall’altra McLaren di Oscar Piastri. A completare la top ten, un Lewis Hamilton ancora in difficoltà e la RB del giapponese Yuki Tsunoda, che conquista l’obiettivo di andare a punti nel Gran premio di casa.

La cronaca della gara

Al via, la RB di Daniel Ricciardo innesca un incidente che coinvolge anche la Williams di Alex Albon: bandiera rossa, gara bloccata. Si riparte dopo mezz’ora e stavolta fila tutto liscio. Verstappen difende la prima posizione e gradualmente guadagna terreno su Perez: dopo 10 giri, ha circa 3” sul compagno di squadra. Le Ferrari di Sainz e Leclerc, che supera Hamilton nelle prime battute, marciano in quarta e settima posizione fino alla prima serie di pit-stop che scatta attorno al 16esimo giro. La Ferrari sceglie la strategia con una sola sosta per Leclerc, che rimane in pista con una gomma usurata e si toglie lo sfizio di guidare la gara. Verstappen, con gomme fresche, ricuce il gap dalla Ferrari e si riprende la prima posizione nella 21esima tornata. Il monegasco cede la seconda posizione a Perez nel 26esimo giro, quando commette un errore che precede l’inevitabile rientro ai box per il pit-stop.

Al giro di boa, la Red Bull del campione del mondo viaggia tranquilla con 10” di vantaggio su Perez. La Ferrari insegue con Sainz terzo a 15” dal leader in una situazione che appare cristallizzata. Verstappen sbriga la formalità del secondo pit-stop al 35esimo giro, seguito da Perez e da Sainz, che si ritrova in settima posizione al rientro in pista. Lo spagnolo sfrutta il nuovo treno di gomme per iniziare la risalita verso il podio. Con le Red Bull in totale controllo davanti, si accende la sfida per il terzo posto. Leclerc prova a gestire un paio di secondi di vantaggio sulla McLaren di Lando Norris e sulla rossa di Sainz, che effettua il sorpasso nel 44esimo giro e si incolla alla monoposto del compagno di squadra. Lo spagnolo attacca e in rettilineo, nella 46esima tornata mette a segno il sorpasso che gli regala il terzo posto. E’ l’ultimo sussulto della giornata, l’ultima porzione di gara è una sfilata verso la bandiera a scacchi. La Red Bull trionfa e fa il pieno, Verstappen rimane l’uomo da battere anche nel 2024. La Ferrari, con Sainz prima guida rispetto a Leclerc, si conferma l’unica monoposto in grado di impensierire il team con le ali.

Ordine di arrivo

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. George Russell (Mercedes)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Pierre Gasly (AlphaTauri)

17. Logan Sargeant (Williams)

18. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

19. Daniel Ricciardo (McLaren)

20. Alex Albon (Williams)

La nuova classifica dopo il Gp del Giappone 2024

Il Mondiale continua con il Gp della Cina in programma il 21 aprile. Ecco la nuova classifica: