Tennista di professione, testimonial nel tempo libero. Dopo il trionfo al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner è stato pizzicato al Tennis Club di Ospedaletti, comune ligure in provincia di Imperia, per girare uno spot pubblicitario. Come riportato da Fanpage, la troupe è tedesca e il tutto è stato girato in gran segreto fino a quando le voci si sono sparse, generando poi caos intorno alla zona del lungomare.

Jannik Sinner shooting for Gucci. ???????? pic.twitter.com/k5oOEHAGnV — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 3, 2024



L’impianto è stato così blindato da transenne e gli spostamenti di Sinner sono addirittura finiti sotto copertura, nascosti da ombrelloni e coperte perché lo sponsor non vuole anticipazioni. L’altoatesino, dopo la pausa per lo spot commerciale, sarà impegnato nel primo torneo grande torneo stagionale sulla terra rossa: il Masters 1000 di Montecarlo, al via il 6 aprile con le qualificazioni.