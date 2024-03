Un uomo è stato investito da un suv ed è morto mentre usciva da Villa Borghese a Roma martedì sera. L’incidente è avvenuto alle 21.30 in via Pinciana. L’auto, una Bmw, era guidata da un 26enne di nazionalità romena risultato positivo all’alcoltest dopo gli esami di rito al Policlinico Umberto I. La vittima stava facendo jogging ed è stata trovata in abbigliamento sportivo e senza documenti.

Sulla dinamica sono in corso indagini della polizia locale. Al vaglio le immagini delle telecamere e alcune testimonianze. Non si esclude, tra le ipotesi, l’alta velocità. La vittima, nell’impatto, è stata sbalzata di alcuni metri e l’uomo è stato identificato. Si tratta di un medico specializzando di 37 anni. Secondo quanto si apprende, l’automobilista è stato denunciato.

Foto d’archivio