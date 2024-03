L’attesa sta per finire. Come mimato anche da Ventola in una storia Instagram in cui viene raffigurato assieme agli amici Adani e Cassano, mancherebbe sempre meno al giorno del ritorno in una trasmissione sportiva del trio (ex quartetto) che da anni aveva attirato su di sé l’attenzione di moltissimi appassionati calcistici e non solo. “Voglio dire ai pagliacci, buffoni e pezzi di m… che stiamo tornando e vi vengo a prendere tutti“, ha detto nel video un ‘incontenibile’ Cassano. Adani ha poi cercato di spostare il focus del discorso, sottolineando che “Tre è il numero perfetto“, ha dichiarato.

“Ci saremo io, barba fine e lo sceneggiatore (Ventola)”, ha proseguito l’ex attaccante di Inter e Roma che, successivamente, ha lanciato l’ennesima frecciatina (a Bobo Vieri?): “Prima gli altri li seguivano 22 persone, quando ci saremo noi scenderanno a tre-quattro-cinque, forse sei se esageriamo. Tempo al tempo, stiamo arrivando“, ha concluso ‘Fantantonio’, facendo aumentare ancor di più la curiosità attorno alla riapparizione del terzetto che, almeno nelle apparenze, potrebbe essere scoppiettante. L’obiettivo di Adani, Cassano e Ventola? Fare (o partecipare) ad una trasmissione che consenta di avere “Una comunicazione libera, efficace, aperta” con il calcio, e la loro amicizia, che deve rimanere al centro di tutto.