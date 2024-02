Cresce l’attesa per capire che cos’hanno in mente Adani, Ventola e Cassano dopo l’addio alla Bobo Tv. Recentemente Adani aveva spiegato che i lavori erano in corso e ora una foto postata sui social lo conferma: i tre sono riuniti intorno a un tavolo, probabilmente stanno discutendo del loro nuovo progetto, e l’emoticon (una clessidra) a corredo del post fa pensare che è questione di tempo. Quanto, però, non si sa.

Intanto lo stesso Adani ospite del podcast ‘Goaldenpoint’ ha spiegato: “La nostra gente merita il nostro rientro. E noi quando stiamo insieme, quando giochiamo a padel, continuiamo a parlarne. Fino a questo momento è un parlare non troppo approfondito ma sentito nell’anima. C’è proprio questo richiamo nostro”. A proposito dei suoi compagni d’avventura ha affermato: “Io sono molto grato ad Antonio e Nicola che, se io ho un lavoro un po’ più costante e tocco i temi dell’attualità, stanno un po’ in disparte proprio per rispetto di quello che c’è stato, di quello che abbiamo vissuto, rispetto della nostra gente”. Quindi la promessa ai fan: “Noi stiamo al nostro posto totalmente grati e con la promessa, e questo sento di dirlo, che in qualche modo torneremo. Ci sono stati dei contatti con altre persone per cercare di tornare nel modo in cui la nostra gente merita però devo dire di pazientare ancora un po’”.