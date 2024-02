La favola dei Ferragnez potrebbe dunque chiudersi lì dove tutto era cominciato. Se è vero, come si ipotizza, che Chiara Ferragni ufficializzerà la separazione da Fedez chez Fabio Fazio, domenica 3 marzo a Che tempo che fa (è già scattato il toto share), allora sarà la chiusura del cerchio. Oltre che della loro storia. Tocca infatti partire dalla fine – per ora non confermata dai diretti interessati e non smentita dalla madre di lui, Annamaria Berrinzaghi: “Penso che non sia corretto vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre”, ha detto all’Adnkronos – per raccontare la storia di un amore che per otto anni ha nutrito il gossip di casa nostra (e non solo).

Ad innescare la scintilla era stata la canzone di Fedez e J-Ax Vorrei ma non posto, tormentone dell’estate 2016: in un verso il rapper cantava “Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton/ un collare con più glitter di una giacca di Elton John”. I due avevano iniziato così a conoscersi e poi a frequentarsi. E proprio durante una puntata di Che tempo che fa, cantando la strofa dedicata alla Ferragni, Fedez mostrò un cuoricino a favore di telecamere, un gesto interpretato da tutti come l’ufficializzazione di una storia in corso.

Sono passati otto anni (ma pare un secolo) dalle prime foto pubbliche della coppia, a settembre 2016: il settimanale Chi li pizzica a cena nel ristorante di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa di Milano (non esattamente un luogo defilato), poi la prima foto insieme sui social, un mese dopo: uno scatto, con indosso la stessa felpa del brand Famt – Fuck Art Make Tees con la scritta “I’m not a rapper”. Tutte le tappe della loro storia, la più mediatica dello showbiz di casa nostra, sono state puntualmente raccontate dai diretti interessati sui social o sul palco, con molti filtri ma senza troppe intermediazioni. Ed eccoli dunque sul palco dell’Arena di Verona, il 6 maggio 2017: lui spiazza tutti, compresa lei, e nel bel mezzo del concerto si inginocchia e le chiede di sposarlo. Lei scoppia in lacrime, accetta e vissero tutti felici e contenti. O quasi. Passa meno di un anno e il 19 marzo 2018 nasce a Los Angeles il loro primogenito, Leone, il cui arrivo era stato annunciato – ovviamente via Instagram – l’ottobre prima. Segue racconto della gravidanza, le ultime settimane trascorse in America e poi la nascita del figlio. Sei mesi dopo, cambio scena, cambia look, è tempo di matrimonio con le nozze show il 1° settembre 2018 a Noto, tre giorni di festeggiamenti, volti noti e grandeur formato imprenditrice digitale.

L’altra tappa che cementa il legame tra i due, è la consegna dell’Ambrogino d’oro, il 7 dicembre del 2020, per l’impegno dimostrato durante la prima fase del Covid-19, quando organizzarono una raccolta fondi per potenziare il reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele. La popolarità esplode, le polemiche pure. Loro tirano dritti e allargano ancora la famiglia: il 23 marzo del 2021 nasce Vittoria, la secondogenita, che diventa subito protagonista di video, post e stories sui social. Ma le curve della vita mettono anche i Ferragnez – come il titolo della serie di Prime Video che li vede protagonisti – davanti a situazioni inaspettate e grandi dolori. Scoppia infatti il dramma della malattia di Fedez, che il 23 marzo 2022 annuncia di essere stato operato per un raro tumore neuroendocrino del pancreas, sei ore di intervento per rimuovere il cancro e parte del pancreas. L’Italia si stringe intorno alla coppia, il loro legame si fa ancora più solido. Fedez si riprende, torna sulle scene, mentre i fatturati delle società della Ferragni crescono e si consolidano. Poi, a giugno 2022 altro colpo di scena: Amadeus annuncia che Chiara sarà al suo fianco nella prima e nell’ultima serata di Sanremo 2023.

Ed è proprio quando tutto sembra andare per il verso giusto che si consuma lo strappo quasi in diretta tv: l’11 febbraio, durante la finalissima del Festival, Rosa Chemical bacia Fedez e scoppia lo psicodramma con tanto di denunce (concluse poi in un nulla di fatto), polemiche politiche e la coppia che entra in crisi. Il segnale più palese è il silenzio social che dura per settimane e tiene tutti col fiato sospeso. È tutto un “lei l’ha lasciato”, “sono in crisi nera”. Passano pochi mesi ed è nuovamente la salute di Fedez a far preoccupare tutti: mentre la Ferragni è a Parigi per la settimana della moda, è costretta a rientrare d’urgenza a Milano perché il marito viene ricoverato d’urgenza all’ospedale Fatenebefratelli per due ulcere.

Il resto è storia recente: passano meno di due mesi e scoppia il Pandoro-gate, arriva la maxi multa dell’Agcom e mentre la Ferragni parla di “errore di comunicazione”, Fedez scende in campo per difenderla e attacca un po’ tutti, da Giorgia Meloni a Myrta Merlino. Una strategia che sembra irritare ancora di più la moglie, segnando ancora di più una distanza inconciliabile tra i due (tanto che lei, stando al Corriere della sera, si sarebbe già rivolta agli avvocati per decidere la strategia da seguire per l’affido dei figli). E non è bastata nemmeno la cena di San Valentino, pochi giorni fa, a farli riavvicinare. La puntata del podcast di Fedez con Travaglio e Capezzone è la pietra tombale su un ogni tentativo di riavvicinamento. Il finale della storia sembra scritto. A meno di clamorosi colpi di scena.