“Domenica 25 febbraio gli ospiti di Che tempo che fa saranno: Naomi Campbell, Christian De Sica, Sabrina Ferilli, Paolo Virzì, Luisa Ranieri e i The Kolors”, annuncia Fabio Fazio sui social confermando poi i rumors delle ultime ore: “Chiara Ferragni sarà nostra ospite domenica 3 marzo”. Un nuovo colpaccio per la trasmissione in onda su Nove, dopo le ospitate, tra gli altri, di Papa Francesco e Beppe Grillo.

Una comunicazione che arriva poche dopo la notizia resa nota da Dagospia e confermata dal Corriere della Sera: la fine dell’amore tra l’imprenditrice digitale e Fedez. “Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato e non è più tornato“, ha spiegato il sito diretto da Roberto D’Agostino. La coppia al momento non fornisce conferme o smentite, le voci di una crisi circolavano da circa un anno, fino all’arrivo dell’ormai noto caso Balocco che ha letteralmente travolto l’influencer da quasi trenta milioni di follower.

Per Ferragni non si tratta di una prima volta, era già stata ospite nel salotto di Fazio, in onda ai tempi su Rai3, il 26 febbraio 2017, con un ritorno a “Che tempo che fa” a maggio 2018, pochi mesi prima delle sue nozze, in compagnia di Fedez e di J-Ax. Ferragni è sembrata per molto tempo “allergica” al piccolo schermo, cedendo solo al lunghissimo corteggiamento professionale di Amadeus nel 2023, quando ha deciso di partecipare come co-conduttrice della prima e ultima serata del Festival di Sanremo. Con il marito Fedez e la sua famiglia ha realizzato due stagioni del docureality “The Ferragnez“, disponibile su Prime Video.