Tra Chiara Ferragni e Fedez sarebbe finita. Lo comunica Dagospia rivelando come il rapper sia andato via di casa. Ecco che cosa si legge sulla testata: “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”.

Il sito prosegue raccontando le ultime vicissitudini dei Ferragnez: Fedez che parte per Miami con l’assistente e poi l’uscita di casa. Dagospia avanza, infine, anche un’ipotesi: che l’imprenditrice, una volta “metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale”, possa scoprire che l’allontanamento dal cantante sia, in fin dei conti, per lei cosa “più benefica di quanto immagini”.

Nei giorni scorsi Chiara sembrava aver lanciato qualche indizio sui social: dalle mani libere dagli anelli fino alla rimozione di Fedez dalla foto profilo su Instagram. A San Valentino, invece, una cena da Cracco in Galleria documentata sui social e fotografata dai paparazzi di Chi aveva sparigliato le carte e allontanato (per qualche istante) i sospetti di una crisi.