Aperta un’inchiesta dalla procura di Modena su un ufficiale dell’Accademia militare indagato per violenza privata, molestie e abuso di autorità. Secondo l’accusa avrebbe sottoposto alcuni allievi delle scuderie, sia donne che uomini, ad atti punitivi e umilianti, come per esempio lavare frequentemente i genitali dei cavalli. Inoltre si sarebbe lasciato andare ad affermazioni a sfondo sessista e a body shaming. A riportarlo è La Repubblica specificando che del caso si sta occupando anche la procura militare di Verona.

I fatti risalgono all’incirca a due anni fa e la magistratura ordinaria si è attivata su segnalazione di quella militare, procura di Verona, che ha inviato una informativa. A segnalare i presunti episodi è stato il generale, comandante dell’Accademia, Davide Scalabrin che ha raccolto internamente all’Accademia stessa le segnalazioni.

L’ufficiale indagato è ancora operativo all’interno dell’Accademia di Modena, ma in attesa dell’esito delle indagini è stato trasferito ad altra mansione, sempre nell’ambito dello Stato Maggiore dell’Accademia. Sulla vicenda indagano, dunque, due procure: quella militare di Verona e quella penale di Modena.