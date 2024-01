“Sul tema della conduzione familiare” di Fratelli d’Italia la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, spiega che “questa accusa di familismo comincia a stufarmi” e in riferimento alla sorella Arianna, coordinatrice della segreteria politica, aggiunge: “Mia sorella è una dirigente da 30 anni e lavora in FdI. Forse potevo metterla in una partecipata statale come accadeva in passato ma non me la sentivo e le ho chiesto di lavorare per il partito”. Lo ha detto Meloni nel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. “Nell attuale legislatura ci sono due coppie di coniugi, entrambi parlamentari, sia nel Pd che in Sinistra italiana, non ho mai sentito un’accusa di familismo e sarebbe sbagliata, perché chi conosce la storia di chi milita in politica sa che, quando dedichi alla politica la tua vita capita che i tuoi colleghi di partito diventino mariti o fidanzati, ma questo non toglie valore alla militanza”, ha aggiunto, osservando che “una mia aspirazione è quella di rappresentare sempre più cittadini. Mi pare di averlo fatto sia con l’allargamento della classe dirigente di FdI a nuove culture e mondi e credo che bisogna continuare a farlo. Della classe dirigente ho molta più stima di quante ne legga sui quotidiani. Poi si sbaglia e quando accade vanno dati i giusti segnali”.