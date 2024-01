Ieri sera, 31 dicembre, Chiara Ferragni è riapparsa su Instagram per festeggiare l’ultimo dell’anno. Qualche frame pubblicato dal marito Fedez nel suo ultimo post caricato su Instagram. Con un abito a spacco rosso (che si sa, è il colore della fortuna, della prosperità e della buona sorte) Ferragni si è mostrata sorridente in compagnia dei figli Leone e Vittoria intenti a festeggiare capodanno in anticipo con amici della coppia, famigliari e rispettivi figli.

Alle 21 circa i Ferragnez hanno deciso di replicare il conto alla rovescia di mezzanotte per permettere anche ai più piccoli di vivere la magia dell’ultimo dell’anno. Ed è proprio con un video countdown dal castello Disney che tutti i bambini si sono riuniti per festeggiare e sparare i coriandoli a 2024 arrivato (con tre ore di anticipo). La stessa Ferragni, ripresa dal marito, ha mostrato l’orario sul suo telefono: 21:12.

Questa prima apparizione non rompe il silenzio in video che dura ormai da settimane (numerosi – troppi – commenti di odio sotto l’ultimo post riferiti anche ai bambini). Nei giorni scorsi l’imprenditrice digitale aveva comunicato sulle piattaforme con famigliari e amici solamente tramite reactions, proprio per tentare di uscire da questo girone mediatico e gestire al meglio la crisi reputazionale da cui è stata travolta dopo il “pandoro gate”.

Ferragni sarebbe infatti intenzionata a collaborare con la Procura dopo le accuse di falsa beneficienza. A La Presse i legali dell’influencer cremonese hanno escluso categoricamente l’esistenza di reati sul caso dei pandori griffati Balocco. Non solo: sarebbero pronti anche a fornire tutti i dettagli agli inquirenti e alle Procure di Milano, Trento, Cuneo e Prato. Per questa operazione, a fronte di un cachet di un milione di euro in quanto testimonial, sarebbero stati donati solamente 36mila euro da parte della sola azienda ancora prima della vendita e della conseguente attività commerciale. Resta quindi ora da capire il valore della multa (Ferragni con un video social ha chiesto scusa promettendo di donare in beneficienza la differenza) e quanto accaduto anche con Dolci Preziosi e le uova di Pasqua.

Ma non è tutto. Negli ultimi giorni (dopo che su TikTok sono comparsi numerosi commenti di utenti arrabbiati per non aver ricevuto gli ordini dal sito di Chiara Ferragni in tempo), il Codacons ha attivato una nuova denuncia. Proprio ieri Fenice Srl, società licenziante dei marchi Chiara Ferragni, con un comunicato stampa ha specificato che “in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione riguardo il ritardo della consegna di alcuni ordini effettuati tramite il proprio canale e-commerce, precisa di essersi prontamente attivata per fronteggiare il disguido imputabile a un picco di vendite avvenute nel periodo del Black Friday”. La società, dopo aver rinnovato le proprie scuse, “invita chiunque non abbia ricevuto i propri ordini a scrivere “una mail a customer.care@chiaraferragnibrand.com così da poter compiere ulteriori verifiche”.