Tra i momenti del 2023 che Wanda Nara non scorderà mai c’è la scoperta della malattia, che per mesi ha tenuto i fan con il fiato sospeso tra indiscrezioni e conferme più o meno ufficiali. La procuratrice sportiva nel salutare l’anno appena concluso condivide sui social una serie di foto e video che ripercorrono i 12 mesi passati: ci sono i successi e gli affetti a lei più cari, ma anche la diagnosi che le ha cambiato la vita. Quella di leucemia mieloide cronica.

WANDA NARA E LA DIAGNOSI DELLA MALATTIA – Il documento è datato 24 ottobre 2023 ed è firmato dal dottor Miguel A. Pavlovsky. Su di esso si legge: “Vi informiamo che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu (il centro specializzato che la sta seguendo, ndr) da luglio 2023 per una leucemia mieloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e in Turchia per controllare la sua malattia”. Un boccone amaro da mandar giù per Wanda, che però lo ha accolto e affrontato con coraggio, e per quanto doloroso non può rimanere fuori dal carosello del 2023.

UN ANNO DI SUCCESSI – A infondere speranza e positività alla showgirl argentina sono stati anche molti momenti da incorniciare, a partire dai successi professionali. Nell’ultimo anno Wanda Nara ha condotto Masterchef nel proprio Paese, ha ricevuto il premio Martin Fierro come “personaggio rivelazione” della versione spagnola de Il Cantante Mascherato, ha inciso un singolo (“Bad Bitch”, che è diventato – come dice lei stessa – d’ispirazione per molte persone) e ha gioito per la vittoria del marito Mauro Icardi, che con il Galatasaray ha vinto il campionato turco. Ottimi risultati anche per l’azienda Wanda Nara Cosmetics, “il marchio più venduto dal momento del lancio”. Pochi giorni fa, infine, si è aggiudicata la coppa a Ballando con le stelle.

LE SPERANZE PER IL NUOVO ANNO – Nel dare il benvenuto al 2024, quindi, Wanda chiede al nuovo anno di non tradire le proprie aspettative: “La mia famiglia, che per me è l’unica cosa importante, è sana e felice… Cosa posso chiedere di più? Al 2024 chiedo di mantenere uno standard ancora molto alto, non deludermi. Buon anno nuovo a tutti”.