Il drone in volo sul comprensorio del Monte Cimone, nel comune di Sestola, in provincia di Modena, mostra le piste da sci circondate da ampie zone senza neve. Tutte sono aperte grazie all’innevamento artificiale e non mancano turisti e scuole di sci, ma si scia circondati da un panorama straniante per la stagione invernale, che ricorda invece più quello primaverile. Viste dall’alto, le piste sono delle lunghe strisce bianche che attraversano la vegetazione color marrone.