Trascorrere il Natale in famiglia è la formula della felicità in casa Renga. Per far sì che i festeggiamenti del 25 dicembre siano completi, è però necessario preparare tutto in tempo, strizzando l’occhio alla tradizione. Come mostrato sul profilo Instagram di Francesco Renga, qualche giorno fa l’artista si è messo a montare il presepe insieme alla figlia Jolanda, avuta dalla relazione con Ambra Angiolini. Così, in questo video pubblicato su Instagram, il cantante, tra i partecipanti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ha registrato tutti i passaggi che hanno portato alla realizzazione dell'”opera”.

“Anche quest’anno abbiamo rispettato la tradizione: stiamo per cominciare la costruzione del presepe”, dice Renga nel video. Quindi spiazza i suoi fan rivelando di aver subito un’operazione che gli richiederà diverso tempo per rimettersi completamente in sesto: “Già che ci siete – ha continuato – vi dico che sono stato operato alla cuffia dei rotatori, è andato tutto bene ma ci vorrà una lunga riabilitazione”. Nei commenti molti followers si sono preoccupati delle condizioni di salute dell’artista bresciano. In tanti si sono infatti chiesti se la sua presenza per il Festival possa essere in dubbio o meno. A tranquillizzare tutti ci ha pensato l’amico-collega Nek, che ha commentato ironico: “Ci sono anch’io tra i pastori, mi sono visto”.