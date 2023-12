“Quando si parla di Mes Meloni diventa paonazza, scomposta, si agita quando ne parla. Forse perché è stato introdotto in un ddl” ai tempo del governo Berlusconi IV, con lei ministro della Gioventù. Se lo ricorda? Eravate voi, sempre gli stessi. Come si permette di venire a dire che non siamo trasparenti? Perché non va a rileggere almeno gli atti parlamentari? Lei è il presidente del Consiglio, la ratifica del Mes la decida lei con le forze maggioranza, di cosa ha paura? Non ci giri intorno, non è più tempo scaricare su altri, assumetevi le responsabilità“. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo