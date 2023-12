“La polemica rimane una polemica indipendentemente da quello che si vuole esprimere. Io lo accetto e vado a ritirare il mio premio, onorato della mia carriera” ha affermato il comico Andrea Baccan, meglio noto come Pucci, a margine della cerimonia degli Ambrogini d’oro 2023 a Teatro Dal Verme, sulle recenti polemiche per l’assegnazione del premio. “Se ho detto qualcosa involontariamente nei miei spettacoli, visto che faccio il comico, e posso aver anche soltanto offeso qualcuno, chiedo scusa. Non sono stato molto critico verso il sindaco Sala, ho detto che ci sono dei motivi per cui secondo me l’amministrazione commette degli errori. Non è una critica ma un dato di fatto, secondo il mio parere personale. Milano è una città che sta crescendo vertiginosamente e bisogna rimanere all’altezza, anche con l’amministrazione” ha aggiunto Pucci.