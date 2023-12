La notizia della decisione di conferire la più alta benemerenza civica al comico Andrea Baccan, in arte Pucci, aveva fatto storcere il naso a molti. Oggi, 7 dicembre, giorno di festa per i milanesi, la cerimonia di consegna: “Dai villaggi turistici al cabaret fino ad arrivare quasi per caso sul palco televisivo. Da qui diventa noto al grande pubblico. – si legge nella motivazione, letta sul palco del teatro Dal Verme – . La quotidianità del quartiere in cui è nato e continua a vivere è l’ispirazione per imbastire sketch e battute. I difetti e le manie dei milanesi che ne sono protagonisti gli regalano il nome d’arte e la popolarità”. E, ancora: “Si distingue in programmi televisivi televisivi conosciuti come fucina di talenti, tra ritratti, estremizzate in monologhi e barzellette. Porta in scena i limiti degli incontri umani e della vita familiare. Convinto da comico che una risata possa aiutare a rendere più leggera la vita”.