Dopo 25 anni, l’Italia del tennis gioca nuovamente una finale di Coppa Davis. Dopo l’impresa contro la Serbia di Novak Djokovic, oggi di fronte c’è l’Australia, già finalista nella passata edizione, quando fu sconfitta dal Canada. La tradizione è tutta a loro favore: hanno vinto 28 volte l’insalatiera, contro l’unico successo azzurro nel lontano 1976. In campo però scendono i giocatori del presente, che sorride agli azzurri, soprattutto grazie a Jannik Sinner. Il 22enne altoatesino finora è stato decisivo, trascinando tutta la squadra fino alla finale: due successi in singolare, altrettanti in doppio. Questa volta però il doppio è proprio la sfida più ostica, perché l’Australia può schierare degli specialisti: Max Purcell e Matthew Ebden.

I due singolari

Capitan Filippo Volandri si augura quindi di chiudere la sfida già con i due singolari. L’asso nella manica ovviamente è Sinner, mentre il dubbio riguardava l’altro azzurro da schierare. Dopo la brutta prestazione di Lorenzo Musetti in semifinale, penalizzato da una forma fisica deficitaria, la scelta è caduta su Matteo Arnaldi, il 22enne esploso in questa stagione fino a raggiungere la 44esima posizione attuale nel ranking Atp. Sarà lui a sfidare Alexei Popyrin, 24enne numero 40 al mondo. Un match equilibrato, sperando in un esito diverso rispetto ai quarti con l’Olanda, quando Arnaldi perse al tie-break del terzo set dopo aver avuto anche 3 match point. Il secondo singolare invece vedrà Sinner sfidare Alex de Minaur, numero 12 al mondo. Un match tutt’altro che scontato, soprattutto perché l’australiano è molto più riposato dell’altoatesino. Il conforto però arriva dai precedenti: cinque vittorie su cinque per Sinner. In caso di parità dopo i due singolari, sarà nuovamente Lorenzo Sonego ad affiancare il numero 1 italiano contro la coppia Purcell-Ebden. Il torinese ha disputato finora due grandi match e probabilmente se non fosse per una noia muscolare che continua a tormentarlo, Volandri oggi lo avrebbe scelto anche per giocare il singolare.

Il programma: orari e tv

La finale di Coppa Davis viene trasmessa in diretta su Rai 2 e su Sky (canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis). Il programma prevede l’inizio del primo singolare (Arnaldi-Popyrin) alle ore 16. A seguire l’altra sfida tra Sinner e De Minaur (non prima delle ore 18). In caso di parità, a decidere la finale sarà il doppio, che comincerà circa 45 minuti dopo la fine del secondo singolare.