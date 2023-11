Filippo Volandri ha scelto Lorenzo Musetti. È lui il primo singolarista azzurro ora in campo a Malaga contro Miomir Kecmanovic: in palio c’è il primo punto della semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia. Al termine del loro match, la super-sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Poi, in caso di parità nelle vittorie, il doppio che risulterebbe decisivo. L’Italtennis guidata da Volandri insegue una finale che manca da 25 anni, bramando ancora l’unica insalatiera conquistata nel lontano 1976. Ad attendere la vincente della sfida tra Italia e Serbia c’è l’Australia, che venerdì ha battuto la Finlandia nell’altra semifinale.

Orari e tv

La semifinale di Coppa Davis tra Italia e Serbia si gioca sabato 25 novembre al ‘Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena’ di Malaga, in Spagna. Il primo singolare è iniziato alle ore 12. A seguire la sfida tra Sinner e Djokovic (orario di inizio indicativo dopo le 14), poi l’eventuale doppio in caso di parità. Le partite saranno trasmesse in diretta da Sky, in streaming su NOW e dalla Rai in chiaro. Su Sky i canali di riferimento sono Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sulla tv pubblica invece i match sono visibili in diretta in chiaro su Rai 2 (dalle 13 alle 13.30 passaggio su Rai Sport). E in streaming su RaiPlay.