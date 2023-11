Scontri a Madrid tra la polizia e i manifestanti anti-amnistia catalana. Gli agenti sono intervenuti per disperdere la folla ed effettuare arresti. Intanto il leader del Partito socialista spagnolo, Pedro Sanchez, ha ottenuto il sostegno del Parlamento per un altro mandato come primo ministro di un Paese che continua ad essere diviso sull’amnistia per i separatisti catalani.