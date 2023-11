Con la nuova era della Bobo Tv non sembrano placarsi le polemiche da parte dell’ex quartetto che ha saputo tenere incollati migliaia di spettatori davanti allo schermo. La motivazione usata da Vieri per spiegare il nuovo progetto convince poco – “era arrivato il momento di cambiare format” – e la recente Instagram story di ‘Lele’ Adani sembra avvalorare la tesi. “Ma se era giusto cambiare perché nessuno sapeva? Viva il futbol!”, afferma in un video di 15 secondi. Poche parole che però fanno un gran frastuono, in cui il ‘bersaglio’ sembra proprio essere il bomber Bobo, accusato di aver mentito.

Dopo l’inaspettata ‘sorpresa’ de Le Iene, Cassano che ha rivelato la presenza di un quinto soggetto che avrebbe compromesso i rapporti del gruppo e le scottanti rivelazioni riportate da Fabrizio Corona su “un’amicizia finita nel peggiore dei modi”, l’attaccante ex Inter ha intanto confermato il nome della ‘nuova’ trasmissione (Bobo Vieri Talk Show with Special Guest). Lo stesso 50enne si era limitato a commentare le criptiche vicende con un semplice “certe cose restano private. Abbiamo finito, è la vita” senza nulla concedere al chiacchiericcio sulla questione. Anzi, a chi l’aveva accusato di assumere un atteggiamento da padrone, sui dissapori trapelati da spifferi di corridoio, aveva rivolto una risposta esplicita: “A quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che che parlavano di motivazioni economiche una cosa la dico: siete dei falliti“.

Oltre alla presenza di personalità molto note nel mondo del web, Vieri ha annunciato gli ospiti inediti della prossima puntata: saranno presenti Adriano ‘l’imperatore’, Nicola Amoruso, Alessandro Diamanti e Mark Iuliano.