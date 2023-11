Bobo Vieri riparte con la sua tv senza Adani, Cassano e Ventola, ma con nuovi format e nuovi ospiti. Dopo la rottura con gli ex compagni di avventura sul web (e un mistero ancora irrisolto sulla fine della collaborazione), il bomber bolognese ha da poco inaugurato il “Bobo Vieri Talk Show with Special Guests” invitando, per la prima puntata, streamer e youtuber affermati con cui ha parlato di calcio tra ironia e discorsi più seri. Un’inversione di rotta che ha confermato la sua voglia di lasciarsi alle spalle il passato e che avrebbe portato ai dissidi con gli altri tre conduttori della web tv.

Nulla di certo, però. Anche perché l’ex 9 della nazionale ha voluto riservare alla questione poche parole dopo la consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti”, ha risposto alle accuse di essere eccessivamente accentratore e alle indiscrezioni sulla presenza di un quinto uomo che avrebbe alimentato i dissapori con i colleghi. Poi, subito al lavoro per il secondo appuntamento della nuova trasmissione (che andrà in onda il 13 novembre alle 21), durante il quale ospiterà i suoi ex compagni Adriano, Nick Amoruso e Mark Iuliano per una chiacchierata tra vecchie glorie del pallone. Insieme a loro, poi, ci sarà anche Alessandro Diamanti, centrocampista che ha calcato per diversi anni i campi della Serie A e, adesso, commissario tecnico del Melbourne City Youth. A loro, il compito di non far rimpiangere Adani, Cassano e Ventola, parte di un quartetto a cui, dal 2020, molti appassionati di calcio si erano affezionati.

LA VERSIONE DI CASSANO

La verità, spesso, sta nel mezzo. E pochi giorni fa Antonio Cassano, premiato con il Tapiro d’oro da Striscia la Notizia per quanto accaduto con l’ex centravanti di Juventus, Inter, e Milan, ha raccontato la sua versione dell’accaduto ai microfoni di Staffelli. Incalzato dall’inviato sulla presunta ‘prepotenza’ di Vieri nel decidere tutto senza consultare i colleghi ha dichiarato: “Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”. Una netta presa di posizione di FantAntonio, che poi ha messo altra carne al fuoco: “Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque”, ha proseguito, aprendo le porte all’ipotesi (già circolata) del coinvolgimento di una quinta figura nella vicenda. Al momento, comunque, ai tre ex conduttori della Bobo Tv non resta che restare a guardare.