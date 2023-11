“La musica non fa miracoli, ma può aprire le coscienze fino a cambiare la propria vita”. Così Federico Zampaglione presentando alla Camera il suo concerto jazz a Tor Bella Monaca che si terrà domenica 12 novembre. L’iniziativa, ha detto il volto dei Tiromancino “la sento molto, mi ha conquistato subito”. “Nelle periferie c’è vita, brava gente, sogni: ci deve stare anche la musica. Portiamo il blues, il jazz. Chissà che i ragazzi non si appassionino a questa musica che per me è stato un grande amore da giovane e che mi porto sempre dentro. Sarà un’occasione imperdibile di arrivare in un contesto difficile dove ogni cosa ha un valore diverso”.