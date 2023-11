Un bolognese di 56 anni ha volontariamente investito con la propria auto una guardia giurata e si è poi dato alla fuga senza accertarsi delle condizioni della vittima. Il fatto è accaduto martedì mattina all’interno del “Kiss&ride” della stazione di Bologna Centrale. La guardia giurata in servizio ha notato una Mercedes parcheggiata in modo tale da ostruire il passaggio dei pedoni, facendolo notare al conducente del veicolo che in quel momento si trovava all’esterno dell’abitacolo. Il conducente, infastidito dalla contestazione, è salito a bordo dell’auto e, dopo aver inserito la retromarcia, ha cercato di colpire la guardia giurata volontariamente con la propria auto, non riuscendoci subito. L’uomo ha poi accelerato, investendo la guardia giurata, che una volta atterrata sul cofano dell’auto e aver percorso così circa 50 metri, è caduta a terra. Il 56enne bolognese si è poi allontanato ad una velocità sostenuta, facendo momentaneamente perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer di Bologna che, dopo aver constatato la non gravità delle lesioni della guardia giurata, hanno iniziato a raccogliere i primi elementi utili alle indagini, focalizzandosi principalmente sulla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i quali hanno consentito la ricostruzione dell’accaduto e all’identificazione del proprietario dell’autovettura. Il 56enne è poi stato fermato, identificato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La guardia giurata, soccorsa dal 118 e trasportata all’ospedale Maggiore, non ha riportato gravi conseguenze.