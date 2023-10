Sandro Tonali è in procura a Torino, dove è in corso l’audizione con la pm Manuela Pedrotta, titolare dell’inchiesta che ha fatto esplodere il caso scommesse nel calcio. Il centrocampista ex Milan, ora al Newcastle, è arrivato in mattinata dall’Inghilterra e alle ore 16 circa è entrato a Palazzo di Giustizia. Proprio negli stessi minuti in cui è arrivata la notizia del patteggiamento tra la Procura Figc e Nicolò Fagioli (il 22enne bianconero sconterà 7 mesi di squalifica), Tonali sembra aver deciso di seguire la stessa strada del suo collega: collaborare con gli inquirenti, a Torino come a Roma (giustizia sportiva).

La convocazione di Tonali in procura segue di poche ore le parole del suo agente, Giuseppe Riso, che sembra confermare questa linea: “Ha capito che deve affrontare in maniera determinata il suo problema e ha già cominciato un percorso importante“. “Sandro sta giocando una partita più importante contro la ludopatia: ci ha abituati a grandi gare e sono sicuro che la vincerà”, ha aggiunto l’agente al convegno organizzato presso l’Ambasciata italiana a Londra. Intanto, Tonali potrebbe già tornare in campo nel prossimo fine settimana: “L’ho sentito ieri sera, si è allenato un’ora e mezza e mi ha detto che durante l’allenamento è stato bene“, ha concluso Riso.

Fagioli è stato il primo calciatore raggiunto dall’avviso di garanzia e l’unico fin qui ad autodenunciarsi alla giustizia sportiva. Gli altri due indagati, ad oggi, sono appunto Tonali e Nicolò Zaniolo. L’ex Roma, oggi in forza all’Aston Villa, tramite i suoi legali continua a sostenere di aver usato piattaforme illegali inconsapevolmente, ma di non aver mai scommesso sul calcio. Per la Procura di Torino, al momento, poco cambia: tutti e tre sono indagati per esercizio abusivo dell’attività di scommesse, un reato che prevede al massimo un’ammenda di 561 euro. Dal punto di vista della giustizia sportiva, invece, è un aspetto cruciale: se hanno scommesso sulle partite di calcio, Tonali e Zanioli saranno a loro volta squalificati. Diverso se dovessero emergere – al momento non se ne ha notizia – casi di scommesse su gare in cui i due calciatori erano direttamente coinvolti. In questo caso, l’accusa cambierebbe anche per la giustizia ordinaria.