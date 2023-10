Filippo Inzaghi alla Salernitana. Il club campano ha deciso di esonerare Paolo Sousa: giudicato troppo insoddisfacente un inizio di campionato da tre punti in otto giornate, senza ottenere nemmeno una vittoria, che vale il penultimo posto in classifica. Al posto del tecnico portoghese, arriva l’ex attaccante e campione del mondo, che però in Serie A finora non ha mai brillato: decimo posto alla prima esperienza con il Milan, esonero con il Bologna e retrocessione con il Benevento. Nell’ultima stagione Inzaghi ha allenato la Reggina in B, ottenendo un settimo posto in classifica nonostante i noti problemi societari che hanno portato poi al fallimento del club.

L’U.S. Salernitana 1919 in uno scarno comunicato ha annunciato “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Paulo Sousa. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto, la Società augura al tecnico le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. Il club poi ha annunciato “di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Filippo Inzaghi e di affidargli a breve la guida tecnica della prima squadra”. Per lui un contratto breve, solamente fino al termine della stagione.

Per Pippo Inzaghi la necessità immediata sarà dare compattezza alla peggior difesa della Serie A (17 gol subiti). In questo è un maestro: sulla solidità ha costruito le sue annate migliori, come nei due anni a Venezia e soprattutto nella prima stagione a Benevento, quando dominò la Serie B. Allo stesso tempo, però, dovrà tentare di recuperare il rapporto con Boulaye Dia, l’attaccante che questa estate voleva lasciare Salerno. Dai suoi gol passeranno certamente le speranze di salvezza della Salernitana.

Il calendario mette Inzaghi subito di fronte a due sfide decisive: domenica 22 ottobre a Salerno arriva il Cagliari, nel primo vero scontro diretto salvezza del campionato. La settimana successiva, nell’anticipo del venerdì, i campani sono impegnati in trasferta contro il Genoa. Serviranno subito punti pesanti per evitare di finire all’ultimo posto in classifica: Inzaghi ha dieci giorni di tempo per prepararsi.