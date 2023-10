Ancora, tristemente lui, Kanye West. Dopo le scandalose dichiarazioni antisemite – che hanno portato Adidas ad interrompere la collaborazione- e quanto accaduto Venezia, sono sempre più insistenti testimonianze provenienti da persone vicine a Bianca Censori (moglie di Kanye), che accuserebbero il rapper di manipolazione ai danni di lei.

Ye, (sì, perché da un po’ vuole farsi chiamare così) dopo esser stato coniuge di Kim Kardashian per 8 anni, un mese esatto dopo il divorzio si è sposato con Censori. Un rapporto che, secondo il Daily Mail, sarebbe tutto fuorché “sano”. Il producer viene accusato avere posto la moglie 28enne in una condizione di sudditanza psicologica, imponendole una serie di obblighi da rispettare.

Il primo è quello di “non parlare mai“, si legge sul tabloid britannico. Alcuni amici della designer hanno raccontato che lei “non ha più una mente propria” e che “obbedisce” passivamente al marito. Ye la starebbe trasformando in una sorta di clone di Kim Kardashian anche, tra le altre, per il suo modo di vestire e per il fisico che sarebbe costretta ad allenare duramente.

Secondo la stilista nigeriana Ogunlesi, assunta da Kanye nel 2020 per dirigere la collaborazione Yeezy Gap, non esiste un reale processo logico nella creazione degli abiti, infatti i couturier “comprano semplicemente delle calze, in genere Wolford, e le modellano sulla Censori“, come riportato a Page Six.

Le costrizioni dettate dal 46enne riguarderebbero anche l’alimentazione: “Le viene richiesto (alla moglie, ndr) di mangiare determinati alimenti. Le è consentita una dieta a base di kebab, gelato e succo di anguria, che è un afrodisiaco”. Chi è sempre stato vicini a Censori, inoltre, difficilmente riesce a contattarla. “Tutti sono estremamente preoccupati. Lei non è questa. È una persona incredibilmente schietta e vivace che non è mai stata il tipo che tiene la bocca chiusa. Kanye sta cercando di trasformare Bianca in una versione radicalizzata di Kim, quasi come una Kim 2.0”, ha riferito un insider sempre al Daily Mail.