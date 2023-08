Con i pantaloni abbassati, su una barca a Venezia. Così si è presentato Kanye West, che ormai si chiama semplicemente Ye, rapper, musicista e stilista statunitense. Di lui e della vicenda che lo vede protagonista insieme alla “moglie” Bianca Censori stanno parlando numerose testate straniere, tra cui il Daily Mail e TMZ. C’è un video, infatti, in cui si vede il fondoschiena di Ye e lui, forse per noncuranza o perché non se n’è accorto, continua a mostrarlo con disinvoltura. Ma cos’è accaduto? Procediamo con ordine. Ye si trova in Italia già da un po’: lo abbiamo visto prima a Roma (con la sorpresa al Circo Massimo, sul palco accanto a Travis Scott), poi a Firenze e ora a Venezia, dove si sta tenendo la Mostra internazionale d’arte cinematografica. Qui lui e Bianca sono stati pizzicati durante un momento che i più maliziosi hanno definito “intimo”.

“Intimo” inteso come sinonimo di “sessuale”, non certo di “privato” dal momento che si trovavano in un luogo pubblico, sotto gli occhi di tutti. Nel video e nelle foto in questione, infatti, si intravede Ye con le ‘brache calate’. Di fronte a lui, più in basso, la “moglie” Bianca, “accoccolata sulle sue ginocchia”, scrive la stampa inglese. All’interno della barca-taxi, inoltre, c’è una donna e ovviamente il conducente, che però sembra intento a fare una telefonata. I due sono poi arrivati sulla terraferma: Ye con il volto coperto da una maglietta nera, lei invece con una lunga giacca grigia. Cosa sarà accaduto poco prima? Impossibile saperlo.

Quello che invece si sa, attraverso una fonte riportata dal Sun, è la reazione di Kim Kardashian alle ultime fotografie che ritraggono il marito e la sua attuale “moglie”. Per chi non lo sapesse, infatti, Kim Kardashian – 363 milioni di follower su Instagram – è una imprenditrice, modella e attrice americana, ex moglie di Ye. I due sono stati sposati dal 2014 al 2022 e dal loro amore sono nati: North (2013), Saint West (2015) e poi Chicago e Psalm West, attraverso maternità surrogata.

Ma torniamo ad oggi. Una persona vicina a Kim ha raccontato alla testata britannica che lei è piuttosto imbarazzata: “È preoccupata per le nuove foto che sono uscite con Bianca, come spiegherà tutto ai bambini? È imbarazzata e preoccupata per lui, che gira a piedi nudi con lo champagne per strada, c’è qualcosa chiaramente non va”, ha detto riferendosi ad alcuni scatti in Italia di Ye con l’attuale “moglie”. Perché le virgolette? Il motivo è presto svelato. Non è ancora ancora noto se il matrimonio sia stato ufficializzato o meno da un contratto valido e firmato. Eppure si vocifera che, il 13 gennaio scorso, ci sia stata una cerimonia segreta con pochi intimi. Ad ogni modo tra Ye e Censori, designer australiana, fondatrice di un marchio di gioielli, la relazione continua a gonfie vele da circa un anno. E vogliono letteralmente mostrarlo a tutti.

