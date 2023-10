Siamo spesso abituati a sentire Ibrahimovic autoproclamarsi come “miglior calciatore di tutti i tempi”. Montagne di dichiarazioni improntate proprio sul suo talento calcistico e quasi mai sulla sua vita privata. Vita privata raccontata durante una bellissima intervista con Piers Morgan, in cui Zlatan ha rivissuto il proprio complicato passato, ripercorso la gloriosa carriera sportiva, fino ad arrivare ai giorni d’oggi. Una delle risposte che più inquadrano la forte personalità dell’ex calciatore è relativa al motivo per la quale non abbia mai chiesto alla compagna di sposarlo.

Storia d’amore con la “S” maiuscola, iniziata 20 anni fa dopo un primo casuale incontro: “Eravamo a Malmoe, lui aveva parcheggiato male la sua Ferrari e io con la mia Mercedes non riuscivo passare”, raccontò la 53enne al Mundo Deportivo. L’ho attaccato duramente ma evidentemente ha visto qualcosa che gli è piaciuto“. Primo approccio burrascoso che nel tempo si è trasformato in amore reciproco, arricchito dalla nascita di due figli.

E durante l’intervista a Morgan il campione ex Milan ha ammesso di averle fatto la proposta di matrimonio: “L’ho fatto. Lei ha detto di no. È così forte”.

“È successo un paio di anni fa, le ho detto: ‘Dopo 20 anni meriti di sposarti con me’. Lei ha risposto: ‘Non ho bisogno di essere sposata con te per stare con te‘. Lei è forte, molto forte – ha spiegato Ibra, facendo capire che il rifiuto era stato paradossalmente apprezzato da lui – Penso che sia bello, perché se lo fai, guadagni più rispetto da parte mia, perché non devo vincere sempre”. Quando gli è stato chiesto se avrebbe rifatto in futuro la domanda a Helena, il 42enne è stato secco: “No, ha avuto una possibilità, non ne avrà una seconda. Ma ha due figli da me, quindi è ancora più grande che essere sposati”.

Idea condivisa dalla 53enne compagna: “Mi ha detto: ‘Ascolta, non ho bisogno di sposarti per dimostrare che sto insieme a te e che abbiamo due figli'”.