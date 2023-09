“Noi non diamo sponda a FI, semplicemente quel partito ha abdicato alla propria storia. Come si fa a votare un partito che sulla riforma della giustizia presenta un emendamento nella storia di FI come quello di Zanettin e poi lo ritira perché non devono disturbare il manovratore. Rosato? Le scelte di Bonetti e Rosato sono state ampiamente commentate: il nostro partito ha le porte aperte per chi vuole andare e venire. Abbiamo più parlamentari di quando abbiamo iniziato, a livello regionale abbiamo quasi raddoppiato. Su riforme costituzionali ho letto che Calenda ha proposto accordo a Schlein e Conte, noi abbiamo fatto la proposta del Sindaco d’Italia. Calenda può guardare a Conte e cercare Schlein, ha il diritto di farlo. L’elezione diretta non è il pallino di Matteo Renzi, è la proposta di legge del Terzo Polo.” Ha dichiarato il leader di Italia Viva durante una conferenza alla Stampa Estera.