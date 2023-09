Il corpo carbonizzato di una donna di 71 anni è stato rinvenuto all’interno dell’abitazione del figlio nelle campagne di San Michele Salentino, in provincia di Brindisi, in seguito all’intervento dei vigili del fuoco, allertati per lo scoppio di un incendio nella villetta poco dopo la mezzanotte di mercoledì.

In seguito ai primi accertamenti dei carabinieri è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario il 47enne figlio della donna deceduta. Nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla madre, ma nella serata di martedì era stata lei ad andare a trovarlo. L’uomo non ha risposto alle domande del pm della Procura di Brindisi: al momento si trova in ospedale.