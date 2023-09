Il tavolo dei giudici di X Factor 2023 si è acceso per la nuova edizione dello show di Sky Original prodotto da Fremantle. Tanti i talenti saliti sul palco, come la 18enne Asia Leva, di Sezze in provincia di Latina, che si è presentata sul palco sicura di sé ricevendo una standing ovation per la sua performance sulle note di I Like It di Cardi B. La cantante ha riscritto interamente una strofa: proprio questo ha convinto i giudici, Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Morgan, a darle i 4 sì che le hanno concesso l’accesso ai Bootcamp.

L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 527mila spettatori medi con una share del 2,2%. Sui social, grazie alle 176mila interazioni social nella giornata e 196mila interazioni totali, #XF2023 è il contenuto più commentato dell’intero prime-time televisivo di ieri e il secondo di tutta la giornata.

Immagini concesse da Sky.