Caduta di stile per Elon Musk. Su Twitter/X l’imprenditore ha dimostrato poco tatto nei confronti della sua ex, Amber Heard, con cui ha avuto una relazione tra il 2017 e il 2018, condividendo una foto dell’attrice travestita da Mercy, personaggio femminile del videogioco Overwatch, il preferito di Musk. Ma perché postare tale scatto? Il motivo sta nella discussione nata in rete a proposito dell’aneddoto svelato da Walter Isaacson nella biografia sull’imprenditore. Il giornalista parla infatti anche di aspetti più intimi del miliardario, compresa la storia con la ex consorte di Johnny Depp. Nel dettaglio, Isaacson ha raccontato che una volta Musk avrebbe detto a Heard che assomigliava a Mercy, il suo personaggio preferito del videogioco Overwatch. Per questo l’attrice si sarebbe impegnata per due mesi “a progettare e commissionare un costume da capo a piedi per poter fare un gioco di ruolo”.