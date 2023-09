“C’è chi dice di essere al centro e fa politiche di estrema sinistra o sinistra. Forza Italia ha dimostrato di sapere stare al centro come partito liberale. Matteo Renzi? Lo rispettiamo, non è un nemico ma un avversario che cerca una strada al centro. Non è riuscito ad aggregare a fare alleanze, anzi. Da quando ha lasciato il Pd continua a perdere voti”. Lo ha detto Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera dei deputati, entrando a Montecitorio.