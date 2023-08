Ignoti hanno imbrattato con scritte le colonne del Corridoio Vasariano a Firenze. “Stamattina – commenta il sindaco Dario Nardella – ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico”, “abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale. Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo“.

Solo poco più di due settimane fa a Milano alcune scritte – poi rimosse – avevano deturpato la Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza del Duomo. I writer erano saliti sulla facciata della Galleria e avevano realizzato delle scritte con la vernice spray, imbrattandola.

“Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano. Dalla scoperta del detestabile atto all’alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge”. Così il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt commenta l’atto compiuto in nottata.