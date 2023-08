“Il governo non ha una sua proposta, non ha le idee chiare. È rimasto sulle sue posizioni”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, al termine dell’incontro tra il governo e le opposizioni a Palazzo Chigi sul salario minimo. “La nostra proposta si basa su due capisaldi, il rafforzamento della contrattazione collettiva, estendendo gli effetti a tutti i lavoratori di un settore e una soglia legale minima di nove euro all’ora. Da parte del governo non abbiamo avuto né risposte su questo né proposte alternative. Il governo ha tutti gli strumenti per fare tutti gli approfondimenti e presentare una sua proposta”, ha aggiunto Schlein. “Aspetteremo di poterci confrontare” su una proposta del governo, “ma intanto andiamo avanti sulla nostra. C’è un forte consenso popolare, possiamo lanciare da oggi la raccolta firme che avevamo già annunciato”