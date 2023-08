Nelle scorse ore Jovanotti ha fatto rientro in Italia da Santo Domingo dopo l’incidente in bicicletta e si è diretto nel centro di Forlì dove proseguirà con la riabilitazione. Sui social il cantante si mostra felice di essere di nuovo in patria ed è pronto ad affrontare questo lungo e faticoso cammino necessario per tornare anche sul palco. “Eccomi qua, sono arrivato dal guru della riabilitazione Fabrizio Borra”, spiega Lorenzo in sedia a rotelle, ma subito dopo un piccolo imprevisto gli fa tornare la paura di cadere di nuovo. “Attento oh, occhio” dice a Borra che spinge la carrozzina, e aggiunge scherzando: “Ecco facciamoci male. Aggiungiamo fratture dai, una in più” .