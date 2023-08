Da pocorientrato in Italia, Jovanotti ha ricevuto una visita speciale nel centro di Forlì dove ha iniziato la fisioterapia. Il cantante è infatti stato raggiunto dall’amico Gianni Morandi, che prima di ripartire con le date del tour estivo voleva sincerarsi di come stesse il collega. Così Lorenzo sui social postando alcuni scatti che li ritraggono insieme scrive: “Sono qui a vivere la mia domenica di fisioterapia ed è apparso lui, @morandi_official ed è subito gioia e sorrisi e racconti e storie di cicatrici e ossa rotte e parole di amicizia. @fabrifisio lo ha nominato vice terapista (il ragazzo ha una certa esperienza di risalite). Gianni mi ha detto che domattina parte per le date al sud e voleva vedermi sennò non partiva tranquillo. Belle cose. Avanti tutta!”. E Morandi replica: “Bentornato Lorenzo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da lorenzojova (@lorenzojova)