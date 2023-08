“Siamo davanti alla fuga della maggioranza, la maggioranza di destra posta di fronte a un problema reale”. Così la segretaria Pd, Elly Schlein, parlando alla Camera sulla sospensiva relativa alla proposta di legge sul salario minimo. “Messa di fronte a una proposta unitaria delle opposizioni, la destra fugge – incalza la deputata dem – ma almeno abbiamo fermato il vostro proposito di votare l’emendamento soppressivo per cancellare questa proposta”. “Ma dai tre milioni e mezzo di lavoratori che per l’Istat sono poveri anche se lavorano, non si può scappare – attacca Schlein – La questione del salario è enorme e non può essere sospesa, rinviata. La povertà non va in vacanza“.

“Sono mesi che in audizione ascoltiamo gli esperti – dice ancora Schlein – dicevate di essere pronti ma non vi vediamo pronti”. Sottolineando che votando la sospensiva si voltano le spalle ai lavoratori che “hanno salari da fame” dicendo loro che “la povertà non interessa e che se ne riparla dopo l’estate”, Schlein ha fatto sapere che il Partito democratico “non ci sta”.

FIRMA LA PETIZIONE SUL SALARIO MINIMO SU IO SCELGO