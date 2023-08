Dopo una settimana dal violento nubifragio che ha colpito Milano, il sindaco Beppe Sala ha pubblicato un video sui social con la stima dei danni. “Non è definitiva”, precisa, ma “riteniamo che la città abbia subito un danno attorno ai 50 milioni”. Per questo, fa sapere, “insieme al governatore della Lombardia, Attilio Fontana, abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale, in modo da ottenere dal governo il risarcimento dei costi che dovremo sostenere”.

L’obiettivo “è riportare Milano alla completa normalità entro fine agosto” e, anche se “è il mese peggiore per trovare personale di aziende esterne per operare, non possiamo permetterci di sprecare tempo”. Diversi gli interventi necessari elencati dal primo cittadino, a partire dalla rete dei trasporti, danneggiata soprattutto al livello elettrico. Anche su strade e alberi bisognerà lavorare sulla messa in sicurezza. Così come sugli edifici scolastici: “Abbiamo avuto segnalazione di necessità di intervento 288 strutture. Solo un paio hanno danni gravi”.