Come annunciato dal leader Giuseppe Conte, i deputati del Movimento 5 Stelle hanno abbandonato l’aula della Camera dopo l’intervento del deputato del Partito democratico ed ex ministro della Salute, Roberto Speranza. I parlamentari Cinque Stelle quindi non parteciperanno per protesta al voto sull’istituzione della commissione bicamerale d’inchiesta sulla gestione della pandemia Covid.

“Siamo imbarazzati noi per una commissione che indaga su tutto, dalla Cina alle procedure dell’Ema per i vaccini, e non può indagare sul cuore pulsante del nostro sistema sanitario anche durante la pandemia, che sono le regioni. Fin dall’inizio volevamo che la commissione potesse essere utile per l’intera comunità nazionale, perché dobbiamo investire di più in sanità e per trarre lezioni dalla pandemia. Così fatta è un insulto ai cittadini, alle famiglie che hanno sofferto, a tutto il personale sanitario e le forze dell’ordine in trincea. Se la votino loro. Questa è una farsa”, ha spiegato Conte.

Il video, postato sui social dal leghista Rossano Sasso, mostra l’abbraccio tra Speranza e Conte. Caustico il commento del deputato di maggioranza: “PD e M5S boicottano la commissione Covid. Per loro nulla da chiarire su: mascherine sequestrate, effetti collaterali dei vaccini, esclusione bimbi da scuola, lavoratori licenziati ecc. Hanno paura e questo abbraccio tra Conte e Speranza la dice lunga. La Lega vuole la verità”.