Un altro infortunio per Jannik Sinner, che fa particolarmente paura perché arriva a 10 giorni dall’inizio di Wimbledon. L’altoatesino numero 9 al mondo si è ritirato dopo aver perso il primo set contro il kazako Bublik nei quarti di finale del torneo di Halle. La speranza è che il 21enne si sia fermato prima di acuire il problema, evidentemente muscolare, alla gamba sinistra. Per Sinner non è una novità: quest’anno già si è ritirato a Barcellona per un infortunio che poi lo ha costretto a saltare anche l’Atp di Madrid. L’azzurro non era sembrato al meglio della condizione fisica già agli ottavi di finale sull’erba svizzera, ma era riuscito comunque a vincere il derby con Lorenzo Sonego dopo quasi tre ore di battaglia.

Ai quarti contro il kazako Bublik Sinner aveva cominciato male, con tanti errori al servizio: ha chiuso lo scampolo di partita con il 59% di prime e due doppi falli. Nel primo set, dopo aver subito il break nell’ottavo gioco, aveva subito ristabilito la parità sfruttando l’unica palla break a disposizione. Sul 6-5 per Bublik, a un passo dal tie-break, Sinner ha perso nuovamente il servizio e quindi il primo set con il punteggio di 7-5. In quel momento però i problemi fisici erano già evidenti: dopo un medical time–out, l’altoatesino ha provato a riprendere ma ha alzato bandiera bianca sotto 2-0 nel secondo set.

Una mossa necessaria per evitare un aggravarsi dell’infortunio. Sinner sembra essersi fatto male durante un allungo in scivolata che potrebbe aver provocato una contrattura, scrive La Gazzetta dello Sport. Se così fosse, potrebbe non trattarsi di un problema grave, ma se ne saprà di più nei prossimi giorni.