Era il favorito, ma ha dovuto sudare un bel po’ Jannik Sinner per vincere il derby italiano contro Lorenzo Sonego sull’erba di Halle. L’altoatesino, numero 9 del mondo, ha avuto la meglio dopo quasi tre ore di battaglia e un primo set perso al tie-break. È servita una grande rimonta per piegare il Sonego, 39 del ranking Atp, con il punteggio di 6-7 (4-7), 6-4, 6-4. Sinner così raggiunge i quarti di finale del torneo Atp 500, dove affronterà il vincente del match tra l’eccentrico kazako Alexander Bublik e il tedesco Jan-Lennard Struff. In ogni caso, sarà una sfida ardua, contro due giocatori che si esaltano sull’erba.

Sinner invece contro Sonego ha mostrato lacune e potenzialità del suo adattamento al verde: l’anno scorso era arrivato fino ai quarti di finale a Wimbledon – sconfitta al quinto set con Djokovic – nonostante avesse giocato una sola partita (persa) prima dello Slam londinese. Quest’anno invece il processo di avvicinamento sembra dare segnali incoraggianti, seppure tra qualche difficoltà. Quelle per esempio che l’altoatesino ha avuto nel primo set: tradito dal suo dritto in più occasioni, ha faticato a tenere testa all’aggressività di Sonego. Il piemontese ha giocato perfettamente fino al tie-break vinto e all’inizio del secondo set ha avuto le occasioni per indirizzare il match. Invece, come spesso gli capita, Sinner è riuscito a resistere e poi rimontare l’incontro.