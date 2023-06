Una bambina di 5 anni è scomparsa a Firenze. Le ricerche della piccola Mia Kataleya Chicllo Alvarez, chiamata Kata da amici e parenti, sono in corso da sabato 10 giugno e non si sono interrotte mai, neanche durante la notte. La bambina, di origine peruviana, secondo quanto spiegato, è sparita nella zona di Novoli, dove vive. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. “Tutte le ipotesi sono aperte – ha fatto sapere il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze – compreso il rapimento da parte di adulti o l’allontanamento”.

Secondo una prima ricostruzione, la bimba è scomparsa dalla sua abitazione, uno stabile occupato tra via Maragliano e via Boccherini, l’ex hotel Astor, mentre la madre era al lavoro. Quando la donna è rientrata non ha trovato la piccola. La sparizione è avvenuta, secondo le ultime informazioni date dal comandante, “attorno alle 15 e la madre è rientrata verso le 15.15, non trovandola”, di sabato 10, e non alle 13 come inizialmente comunicato. I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie intorno, anche con l’aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l’altra dell’Arma fatta arrivare appositamente da Milano. Resta da capire, anche da un esame approfondito delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Secondo una prima visione, sembra che la piccola sia uscita da un cortile del palazzo per poi rientrarvi, ma il palazzo avrebbe almeno un’altra uscita.

Intanto i cani molecolari hanno setacciato per tutta la notte la “grossa porzione dell’area urbana” dove si trova l’edificio dove abitava la bimba. Ma senza esiti positivi. Sono stati attivati, si spiega, anche i vigili del fuoco di Firenze che hanno perlustrato l’argine del vicino fiume Mugnone, con esito negativo. Tre i reparti dei carabinieri che procedono nelle indagini e nelle ricerche: i militari della stazione Santa Maria Novella, il nucleo operativo e quello investigativo. Le ricerche, secondo le ultime informazioni, sono state estese ad ampie zone della città, con controlli anche nel parco delle Cascine ma si concentrano comunque sull’ex hotel dove vive la piccola e su un palazzo vicino. Nello stabile, ha fatto sapere ancora Vitagliano, “sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamane, ma non ci sono tracce”.

Sono stati ispezionati alla ricerca di eventuali indizi e posti sotto sequestro i cassonetti della raccolta differenziata in via Boccherini davanti al cancello dell’ex hotel Astor. In mattinata, tuttavia, uno dei contenitori era stato svuotato da un camion compattatore. La madre ha seguito per tutta la notte le ricerche, lanciando anche un appello affinché tutti la aiutino a “cercarla in qualche maniera”. Parlando con i cronisti la madre ha ricordato un litigio che c’è stato poco tempo fa “con una famiglia al terzo piano” dello stesso stabile “perché facevano troppo rumore” e poi un’aggressione avvenuta nello stesso stabile per cui, tra gli occupanti, sarebbe stato incolpato il fratello “ma lui non c’entrava niente”.

Una vicina ha detto che “la bambina stava giocando con mia figlia, so che hanno bisticciato e la mia bambina è venuta in casa. L’ho mandata in camera, pensavo che l’altra bambina fosse con i suoi familiari”, poi, secondo questo racconto, non troppo tempo dopo è arrivata la mamma della bimba di 5 anni scomparsa e subito hanno cominciato a cercarla. Fin da subito è iniziato anche il tam tam social: è stata diffusa la foto della piccola che ha capelli e occhi scuri. Intanto è stato convocato un vertice in prefettura per fare un punto sulle ricerche e anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha lanciato un appello a “segnalare ai carabinieri qualsiasi minimo dettaglio o notizia utili a ritrovare la bambina”.

Notizia in aggiornamento