L’auto su cui viaggiava il procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, è stata coinvolta oggi in un incidente stradale sulla A1, all’altezza del casello di Colleferro. In base a quanto si apprende si è trattato di un tamponamento a catena che ha riguarda alcune vetture. Il magistrato non ha riportato conseguenze gravi. Alcune persone sono state medicate. Sul posto la Polizia Stradale. A quanto riferisce l’ANSA, Cantone è stato portato all’ospedale di Colleferro e dimesso poco dopo. Per il magistrato una lieve frattura ad una costola.