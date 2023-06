In alto in bella vista la scritta “WINNERS” seguita da “2022/23 Uefa Europa Conference League”, poi il logo del West Ham. Gli inglesi non sanno nemmeno cosa sia la scaramanzia: lo hanno dimostrato, a loro spese, prima della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra. E così il West Ham che questa sera sfida la Fiorentina a Praga nella finale di Conference League non si è fatto problemi a preparare e mostrare il bus celebrativo per l’eventuale vittoria. Ora ai tifosi viola non resta che sperare che la storia si ripeta.