Attimi di caos e gioco interrotto per qualche minuto alla Eden Arena di Praga durante la finale di Europa Conference League tra Fiorentina e West Ham. Dagli spalti, nel settore occupato dai tifosi degli Hammers, sono piovuti una serie di oggetti, da bicchieri di birra a una sigaretta elettronica, uno dei quali ha colpito in testa il capitano dei viola Cristiano Biraghi. L’esterno difensivo, sanguinante, è stato medicato dallo staff sanitario ed ha ripresa regolarmente a giocare. L’arbitro ha sospeso la partita per qualche minuto chiedendo l’intervento dello speaker dello stadio che ha invitato i tifosi allo stadio a non lanciare più oggetti in campo.