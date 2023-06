“È iniziata l’evacuazione dei residenti nelle aree pericolose. Tutti i servizi funzionano: servizi di emergenza, polizia, militari. Ritirate i documenti e gli oggetti essenziali e attendete i bus di evacuazione. Mi rivolgo agli abitanti della riva sinistra. Per favore, fate tutto il possibile per proteggervi e salvarvi la vita. Abbandonate immediatamente la zona pericolosa”. Così Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione regionale di Kherson, mette in guardia la popolazione dell’oblast ucraino dopo i danni alla diga di Nova Kakhovka. Secondo il funzionario la distruzione è opera dell’esercito russo che ha “compiuto un altro atto di terrore”.