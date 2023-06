Prima dieci anni da sindaco del Partito democratico. Poi la candidatura a primo cittadino sostenuta da Italia viva e Azione. Infine l’appoggio al ballottaggio al candidato di centrodestra, Ascanio Cascella (poi uscito vincitore alle amministrative), con tanto di accenno al braccio teso durante un comizio elettorale. Sta facendo il giro del web in queste ore un video che riprende Fausto Servadio, imprenditore, ex dem e candidato del Terzo Polo al primo turno delle comunali di Velletri, in provincia di Roma, mentre il 26 maggio scorso, durante uno degli ultimi comizi prima del voto del ballottaggio, si dice pronto, senza problemi, anche a fare il saluto romano. A scovare il video è stato in particolare The Post Internazionale.

Parlando dal palco agli elettori di centrodestra, Servadio racconta dei dissapori con la compagine dem e delle “accuse” dei suoi ex sostenitori e, appunto, accenna il gesto: “Io sono qui, al fianco di Ascanio Cascella non perché tutto in una volta io sia diventato di destra, come qualche amico che mi dice ‘fai il saluto’… Lo faccio volentieri – spiega – Ma perché io guardo avanti, la testa non ce l’ho girata indietro di 100 anni, è tempo di finire con questi odi”. Quindi spiega perché ha scelto di appoggiare Cascella, esponente di Fratelli d’Italia: “Il nostro programma elettorale era uguale”.