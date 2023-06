Per la prima volta dopo il disastro della Costa Concordia, una nave da crociera approda di nuovo all’isola del Giglio. L’ultima volta fu 12 anni fa, seguita – a qualche mese di distanza – dal naufragio del 13 gennaio 2012. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno, quando alle 8.30 è previsto l’arrivo della World Navigator della Mystic Cruises, nave da 200 passeggeri che, al suo arrivo al Giglio avrà a bordo circa 100 turisti, in gran parte statunitensi.

La World Navigator resterà al Giglio per circa quattro ore prima di salpare alla volta di Porto Ercole e, da qui, ripartire per Civitavecchia. L’arrivo sull’isola fa parte del progetto PortArgentario. “Si tratta di una nave di ultima generazione – spiega il direttore di PortArgentario, Fabrizio Palombo– costruita nel 2021 e che si fermerà nelle vicinanze del porto del Giglio, nel punto di ormeggio previsto dall’Autorità Marittima”.

La nave non avrà bisogno di gettare l’ancora, ma resterà in posizione grazie al ‘sistema DP’, ovvero il posizionamento dinamico che permette alla nave di restare in posizione attraverso il comando alle eliche che giunge da sistema gps. Il ritorno di una nave da crociera all’isola del Giglio sarà salutato da un benvenuto a bordo da parte del sindaco, poi i turisti scenderanno a terra per visitare liberamente l’isola.

La Concordia, in navigazione da Civitavecchia a Savona con circa 4.200 persone a bordo, naufragò davanti al Giglio durante quello che in gergo viene definito “inchino” e non era previsto il suo approdo al Giglio. Nell’incidente, provocato dall’urto con uno scoglio che provocò la rottura dello scafo e il seguente inclinamento della nave, persero la vita 32 persone. Il comandante della nave Francesco Schettino è stato processato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio e abbandono di nave. Al termine del procedimento è stato condannato a 16 anni, oltre all’interdizione per 5 anni da tutte le professioni marittime.